За словами Жовкви, в Альянсі ухвалили рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав та урядів країн-членів без запрошення країн-партнерів, в тому числі України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що українська дипломатія продовжує переговори з партнерами по Організації Північноатлантичного договору, щоб забезпечити врахування інтересів Києва у підсумковому рішенні Альянсу 14 червня.

Про це він заявив в коментарі УНІАН.

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«Стосовно запрошення на саміт НАТО буде коректним говорити, що в Альянсі було ухвалено рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав та урядів країн-членів Альянсу», - сказав він.

Тобто, як зазначив Жовква, відповідно до рішення, цьогорічний саміт НАТО 14 червня буде проведений без участі країн-партнерів Альянсу, до яких належить і Україна. У цьому саміті братимуть участь лише країни-члени. Водночас він не виключає, що це рішення може бути не остаточним – за час, що залишився до саміту, союзники мають можливість його переглянути.

В Офісі президента зауважили, що Альянс іноді проводить саміти без залучення країн-партнерів.

«Наприклад, такими були саміти у Лондоні 2019 або Страсбурзі/Келі 2009, які пройшли лише за участю країн-членів. Тому цьогорічний саміт Альянсу після обрання нового президента в США досить очікувано може проходити саме у «вузькому колі» держав-членів НАТО», - відзначив заступник керівника ОП.

За словами Жовкви, головним для української сторони є змістовне наповнення цьогорічного саміту.

«Тут ми можемо бути впевненими, що тема України буде обов’язково обговорена. Про це нас запевняли всі наші найближчі партнери-члени НАТО – і США, і Канада, і Німеччина, і Франція, і Польща. Що стосується можливих рішень саміту, в тому числі щодо України, то вони будуть зафіксовані у його загальному підсумковому документі. Робота над таким документом ще триває. Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу», - резюмував він.

Україна - НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у соціальних мережах з`явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі у цьогорічному саміті Альянсу, який відбудеться у Брюсселі 14 червня.

У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня, дня проведення заходу. За його словами, в основі порядку денного цьогорічного саміту Альянсу буде стратегія «НАТО-2030».

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зауважила, що формат участі країн-партнерів у саміті НАТО, і зокрема України, ще визначається.

Президент Володимир Зеленський сподівається, що на саміті розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Костянтин Гончаров