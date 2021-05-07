Віце-прем’єр-міністр Ольга Стефанішина 17-18 травня відвідає Брюссель для обговорення усіх важливих питань взаємодії України та НАТО.

Формат участі країн-партнерів у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), і зокрема України, ще визначається.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у соціальній мережі Facebook.

"Порядок денний саміту НАТО ще не затверджений. Визначена тільки його дата 14 червня", - заявила Стефанішина.

Водночас, вона нагадала, що саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу.

"Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається у двосторонньому діалозі. Ця робота ще триває, і зарано остаточно говорити про її результати", - наголосила віце-прем'єр.

Також урядовець відзначила, що інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. "Наразі працюємо над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей", - заявила вона.

"Під час свого візиту до Брюсселя 17-18 травня буду обговорювати всі важливі питання взаємодії Україна-НАТО", - підсумувала Стефанішина.

Участь України у саміті НАТО в червні

Раніше у соцмережах з'явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі у цьогорічному саміті Альянсу, який відбудеться у Брюсселі 14 червня.

У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня, дня проведення заходу. За його словами, в основі порядку денного цьогорічного саміту Альянсу буде стратегія "НАТО-2030".

У прес-службі Офісу президента України, посилаючись на заяву керівника ОП Андрія Єрмака, повідомили УНІАН, що наразі немає підтвердження участі глави держави Володимира Зеленського в саміті НАТО.

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Стратегія НАТО-2030: що відомо

8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030".

21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".

Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт НАТО стане унікальною можливістю зміцнити Альянс як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - сказав Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Віталій Саєнко