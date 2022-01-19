Зустріч держсекретаря США і глави МЗС РФ відбудеться у Женеві 21 січня.

У Женеві державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен закличе міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова, аби Росія відвела війська від кордону України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

"Державний секретар 21 січня відправиться у Женеву (Швейцарія) для зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, аби взаємодіяти у напрямках, які становлять спільний інтерес, і щоб наполегливо закликати Росію вжити кроків для деескалації і відведення її військ вздовж кордону України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з візитом у Києві. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Темами переговорів стануть практична підтримка України з боку США і активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Також Блінкен зустрінеться з членами родин і співробітниками посольства США в Україні, аби "повідомити про зусилля Держдепартаменту стосовно планування на випадок непередбачуваних обставин, якщо Росія обере подальшу ескалацію".

20 січня держсекретар вирушить у Берлін для обговорення останніх дипломатичних взаємодій з Росією і спільних зусиль для стримування подальшої агресії Росії проти України, в тому числі готовність союзників і партнерів втілити "величезні наслідки і серйозну економічну ціну для Росії".

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