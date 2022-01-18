Водночас глава МЗС запевняє, що ситуація на кордоні пребуває під контролем.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає українських громадян не піддаватися паніці у зв'язку з нарощенням військ Російської Федерації біля кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебуває в Україні з візитом.

"Відбувається велика дипломатія, різні візити, багато телефонних розмов і контактів, мета яких - стримування Російської Федерації від реалізації її агресивних планів. І наша сьогоднішня розмова з Мелані підтвердила, що ми дійсно виступаємо єдиним дипломатичним фронтом, і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація перебуває під контролем, тому я прошу нікого не піддаватися паніці і завжди пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, серце гарячим", - наголосив Кулеба.

Він подякував Канаді за діяльність канадської тренувальної місії "Об'єднувач" (Unifier) в Україні, яка займається підготовкою українських військових.

"Це дійсно дуже серйозний і великий проект, який став взаємовигідним, тому що не лише канадські інструктори діляться своїм досвідом з українськими Збройними силами, але й українські Збройні сили діляться своїм бойовим досвідом з канадськими інструкторами", - сказав Кулеба.

За його словами, він обговорив з Жолі розвиток військово-технічного співробітництва між країнами.

"Обговорили, що ще ми можемо зробити для мобілізації підтримки України, і для стримування Російської Федерації. Розмова була дуже предметна", - сказав Кулеба.

Також на зустрічі обговорювалася теми євроатлантичної інтеграції України.

"Я вдячний Канаді за тверду підтримку України на шляху до повноправного членства в Альянсі", - підкреслив Кулеба.

Довідка УНІАН. 31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

У грудні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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