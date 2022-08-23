Глава держави заявив, що в разі проведення окупантами "судилища" над українськими захисниками у Маріуполі можливості для перемовин більше не буде.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що участь України у саміті "Великої двадцятки", який відбудеться в Індонезії у листопаді, залежатиме від ситуації на полі бою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

Зокрема, у президента запитали, чи існують на сьогодні механізми і шанси на повернення з неволі українських захисників Маріуполя. Також Зеленського попросили уточнити його заяву про "червоні лінії" у контексті того, що якщо російські окупанти проведуть судилище над "азовцями", то чи це означатиме, що більше переговорів з Росією не буде взагалі, у тому числі на полях саміту "Великої двадцятки".

"Що стосується "Великої двадцятки" - до листопада ще дуже багато часу. Рано про це щось говорити. Я сказав, за яких умов ми готові бути, і вдячний за те, що Україну запросили. Тому у якому форматі (Україна візьме участь - УНІАН) - це буде залежати від багатьох факторів. Перш за все, для мене - від того, що буде відбуватися у нас в державі, що буде відбуватись на полях війни, на полях битви, на фронті", - заявив Зеленський.

"Що стосується червоних ліній, тут не про червоні лінії. Мені здається, тут зрозумілі людські умови. Якщо до наших полонених будуть ставитись саме так, як ви сказали, то це не про червоні лінії. Про які перемовини, про що взагалі говорити? На цьому крапка. Мені нема що додати", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що якщо окупанти проведуть псевдосудилище над українськими захисниками у Маріуполі, це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі.

"Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов", - наголосив президент.

Саміт G20 відбудеться у листопаді в Індонезії. На захід президента Володимира Зеленського запросив особисто президент Індонезії.

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