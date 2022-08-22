За словами Івана Ступака, росіяни зацікавлені в обміні полонених з числа своєї військової еліти, зокрема, кадирівців та військовослужбовців сил спеціальних операцій РФ.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак висловив думку, за яких умов можливий обмін українських полонених захисників у разі проведення окупантами показового "судилища" над ними.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону 21 серпня, відповідаючи на питання, яким чином робити обмін та повертати полонених захисників Маріуполя, якщо окупанти здійснять свій намір провести показовий суд.

"Обмін можливий, беззаперечно він можливий, але все залежить від того, хто буде на нашій стороні. Росіян просто не цікавлять якісь там рядові, або лейтенанти, або старлеї. Їх цікавлять, в першу чергу – це кадирівці і в другу чергу - військовослужбовці сил спеціальних операцій російських, можливо це військова розвідка, ФСБшники, морська піхота, тобто це якась еліта військова. Ось на цих людей вони погоджуються обмінювати, всі решта для них сміття. Якщо у нас в обмінному фонді є певний перелік таких осіб, то є про що розмовляти", - пояснив думку Ступак.

Він впевнений в тому, що українські військові та відповідні органи щоденно працюють над вирішенням питання для можливості обміну.

"Я впевнений, що наші військові, СБУ, поліція, Нацгвардія щоденно над цим працюють, для того щоб відшукати на фронті таких високоповажних полонених з числа російських військових, щоб можна було їх обміняти на наших захисників. Зрозуміло, що росіяни до суду їх (українських полонених захисників-УНІАН) не відпустять, бо їм треба засудити їх та прокрутити це по федеральних каналах. А потім вони підуть на обмін, бо розстріл, за якимось фейковим законодавством цих квазіреспублік, не змиває з Росії відповідальність. Весь світ розуміє, те що робить ОРДЛО, то робиться руками РФ", - акцентував Ступак.

Військовий експерт вважає, що Росія навмисно визнала "Азовців" терористами, аби потім влаштовувати над ними "судилища".

"Для росіян полк "Азов" і захисники Маріуполя - це одне й теж саме, співробітники поліції, прикордонники, цивільні, які взяли зброю в свої руки – це все для них "Азовці". Вони провертають цю історію, "Азову" надали статус терористичної організації за російським законодавством, щоб підняти градус та підняти рівень цього "судилища" і там зовсім інші статті, ніж ті, що вони намагались раніше пришити", - підкреслив Ступак

Він зазначив, щодо притягнення до відповідальності організаторів показового "судилища" над українськими полоненими.

"Зрозуміло, що поки вони знаходяться на території РФ їм нічого не загрожує. Можна чекати поки вони будуть виїздити в якусь іноземну країну і там вже, за ордером Інтерполу, заарештовувати їх та видавати або в Україну, або в міжнародний суд. Але є ще така цікава думка, що сама Росія, російські керманичі, Кремль, вони будуть поступово знищувати всіх тих людей, які приймали участь в організації цього "судилища". У ФСБ є багато різних фішечок, як можна ліквідувати людину і від себе всі підозри відкинути",- сказав Ступак.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня в українській розвідці попередили, що на День Незалежності України окупанти планують провести "судилище" у приміщенні Маріупольської камерної філармонії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що під час показового "судилища" над полоненими захисниками "Азовсталі" окупанти можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару.

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