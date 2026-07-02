'Нехай виконують те, що обіцяно': Зеленський дорікнув партнерам після удару по Києву

Президент також відповів, чи буде відповідь РФ за цей обстріл та чи буде удар по Москві.

Сьогоднійшній масований обстріл Києва є частиною зусиль Путіна з підготовки до вересневих виборів. Однак такої кількості жертв не було б, якби західні партнери України виконали взяті на себе зобов'язання щодо посилення української ППО. Про це президент Володимир Зеленський сказав у коментарі "Новини.LIVE".

"Безумовно, у нього вибори. У нього вибори в вересні. І нашим політикам треба не забувати - не у нас. Нам треба відстояти свою державу. У нього вибори в вересні, йому потрібно суспільство згуртоване, яке буде підтримувати його "Єдину Росію"… Тому йому потрібно все це. І він боїться хаосу. Показати йому потрібно м'язи. М'язів на полі бою в нього нема. І він показує ось такими кроками (масованими атаками України). Ось що відбувається", - сказав він.

За словами Зеленського, треба розуміти, що може бути ескалація, тому потрібні чіткі поставки зброї, не розслаблятися та всім чітко виконувати покладені на них задачі.

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Президент також відповів, чи отримає РФ відповідь за цей обстріл та чи буде удар по Москві: "Ви ж знаєте, ми за справедливий мир, справедливе закінчення війни, а поки його немає, це справедливі відповіді".

Крім того, він наголосив, що Україні треба відповідний пакет захисту, ракети для ППО.

"Ми максимально тиснемо, домовляємось. Є країни, з якими ми домовились, яким вже віддали гроші. Там, де працювала PURL, окремо без PURL. Наприклад, з Норвегією, не буду казати куди, про готовність проплатити двісті ракет. Всі ці двісті ракет, жодної з них не прийшло… Тому така і реакція, знаєте, ніхто не нервує, просто не дуже справедливо. Ми повинні зробити все, щоби дістати гроші на ці ракети, потім зробити все, щоб ці ракети нам ще і передали за ці ж гроші. І я вважаю, що тут потрібно бути міцною командою не тільки всередині України, а українцям з європейцями і з американцями, які обіцяли і обіцяють підтримувати нас", - розповів глава держави.

Він зауважив, що за те, що нам вдається в Криму, оплесків замало:

"Нехай залишать ці оплески на день, коли війна закінчиться, буде мир. Буде перемога над Путіним".

Також президент підкреслив, що Україні потрібні ракети для ППО потрібно, аби збивати ворожу балістику.

"А у нас такої кількості просто немає. 74 ракети впродовж однієї атаки. Крилаті ракети антидроновими засобами збивати ж не будете, збиває ППО. Безумовно, у нас є велика кількість різних ППО систем, але тим не менш балістику збивають тільки "Петріоти", - зазначив Зеленський.

За його словами, якби партнери вчасно давали те, про що вони пообіцяли, ми сьогодні могли б зберегти домівки і людей, це велика проблема:

"Ми не будемо зараз дискутувати і поширювати деталі постачання. Я вважаю, що це велика проблема, пов'язана з нашими партнерами. З одного боку, є велика підтримка, ми їм вдячні, але з іншого боку, ми боремося сьогодні, ми боремося самі, жертви виключно українці. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовилися. Ми навіть не просимо більше. Просто нехай вони виконують те, про що домовлено, підписано або обіцяно", - резюмував президент.

Черговий смертельний удар росіян по Києву

Як повідомляв УНІАН, унаслідок масованої нічної атаки російських військ по Києву постраждали різні райони столиці.

Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва.

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