У Росії цинічно прокоментували удар по Києву та назвали уражені цілі

Міноборони РФ заявило, що нібито було вражено завод з виробництва ракет "Фламінго".

У Росії зробили цинічну заяву щодо масованого ракетно-дронового удару по Києву, внаслідок якого загинули та були поранені безліч людей, а також зруйновано десятки багатоповерхівок.

У Міністерстві оборони країни-агресора заявили, що під час атаки нібито були уражені не житлові будинки та інфраструктура, а військові цілі, зокрема завод з виробництва ракет "Фламінго".

"Завдано масований удар високоточним озброєнням великої дальності повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військової промисловості, об’єктам паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київській області, а також інфраструктурі військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться у заяві російського відомства.

Відео дня

Так, росіяни заявляють, що нібито серед уражених цілей – підприємство радіоелектронної промисловості "Радіонікс", яке виробляє системи керування крилатими ракетами великої дальності наземного базування "Фламінго", оперативно-тактичними ракетами "Fire Point-7, -9", керованих ракет "Нептун-МД" та зенітних керованих ракет.

Також серед цілей, які нібито були уражені під час атаки:

Підприємство, яке виробляє БПЛА великої дальності Ан-196 "Лютий", ударні дрони "Магура", а також БПЛА інших типів і барражуючі боєприпаси.

Завод, що випускає та модернізує оптичні приціли й прилади наведення для бронетехніки, а також комплектуючі для розвідувальних і ударних дронів.

Підприємство, де виробляли та зберігали засоби комплексу РЕБ "Ліма".

Транспортно-логістичний центр, де зберігалися БПЛА великої дальності, а також комплектуючі до озброєння та техніки, що надходять з-за кордону.

Склад паливно-мастильних матеріалів, що забезпечує постачання дизельного палива для київського гарнізону, а також для зони бойових дій.

Газорозподільні станції в Києві та Київській області.

Водночас про ураження житлових багатоповерхівок та автосалонів у відомстві країни-окупанта, звісно ж, не згадують.

Атака на Київ – що відомо на цей момент

у ніч на 2 липня російські загарбники запустили 74 ракети та 496 дронів різного типу. Українські захисники змогли збити 48 ракет і 476 дронів. Водночас зафіксовано влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних БПЛА у 33 місцях.

У результаті атаки зруйновано близько 20 багатоповерхівок, наразі відомо про 13 загиблих і майже 90 поранених.