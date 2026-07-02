У Росії цинічно прокоментували удар по Києву та назвали уражені цілі

У Росії зробили цинічну заяву щодо масованого ракетно-дронового удару по Києву, внаслідок якого загинули та були поранені безліч людей, а також зруйновано десятки багатоповерхівок.
У Міністерстві оборони країни-агресора заявили, що під час атаки нібито були уражені не житлові будинки та інфраструктура, а військові цілі, зокрема завод з виробництва ракет "Фламінго".
"Завдано масований удар високоточним озброєнням великої дальності повітряного, наземного, морського базування та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військової промисловості, об’єктам паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київській області, а також інфраструктурі військових аеродромів у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться у заяві російського відомства.
Так, росіяни заявляють, що нібито серед уражених цілей – підприємство радіоелектронної промисловості "Радіонікс", яке виробляє системи керування крилатими ракетами великої дальності наземного базування "Фламінго", оперативно-тактичними ракетами "Fire Point-7, -9", керованих ракет "Нептун-МД" та зенітних керованих ракет.
Також серед цілей, які нібито були уражені під час атаки:
- Підприємство, яке виробляє БПЛА великої дальності Ан-196 "Лютий", ударні дрони "Магура", а також БПЛА інших типів і барражуючі боєприпаси.
- Завод, що випускає та модернізує оптичні приціли й прилади наведення для бронетехніки, а також комплектуючі для розвідувальних і ударних дронів.
- Підприємство, де виробляли та зберігали засоби комплексу РЕБ "Ліма".
- Транспортно-логістичний центр, де зберігалися БПЛА великої дальності, а також комплектуючі до озброєння та техніки, що надходять з-за кордону.
- Склад паливно-мастильних матеріалів, що забезпечує постачання дизельного палива для київського гарнізону, а також для зони бойових дій.
- Газорозподільні станції в Києві та Київській області.
Водночас про ураження житлових багатоповерхівок та автосалонів у відомстві країни-окупанта, звісно ж, не згадують.
Атака на Київ – що відомо на цей момент
у ніч на 2 липня російські загарбники запустили 74 ракети та 496 дронів різного типу. Українські захисники змогли збити 48 ракет і 476 дронів. Водночас зафіксовано влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних БПЛА у 33 місцях.
У результаті атаки зруйновано близько 20 багатоповерхівок, наразі відомо про 13 загиблих і майже 90 поранених.