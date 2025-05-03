Поставки систем ППО можуть стати тим самим внеском США у спільний інвестиційний фонд.

Угода про українські надра може прокласти шлях до нових поставок американских систем ППО в Україну. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, питання поставок зенітних систем було однією з тем обговорення під час короткої зустрічі двох президентів у Ватикані. За словами Зеленського, Трамп висловив готовність працювати у напрямку посилення протиповітряної оборони України.

"Я вважаю, що [спільний інвестиційний] фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість нам захищати майбутні інвестиції США. Захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внеском у це були системи ППО. Я сказав Трампу про ту кількість [систем ППО, яка потрібна Україні]. Він відповів, що вони будуть над цим працювати. Це не безкоштовні речі. І я хотів би, щоб у нас був доступ до закупівлі американської зброї", — заявив Зеленський.

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Ресурсна угода зі США: що треба знати

Як писав УНІАН, у середу уряди України та США підписали міжурядову угоду про спільні інвестиції у відбудову України після війни. Угода передбачає створення спільного інвестиційного фонду, з якого будуть фінансуватися проекти відбудови України. Наповнювати фонд сторони будуть за принципом 50/50. Україна вносить свою частку за рахунок прибутків від нових ліцензій на видобуток корисних копалин. Як внесок США можуть бути зараховані нові поставки військової допомоги, однак конкретних зобов’язань щось постачати Україні угода не передбачає.

Натомість угода надає США пріоритетне право купувати викопні українські ресурси та забороняти їх продаж недружнім країнам. При цьому жодних прямих військових гарантій для України угода не передбачає.

Президент Володимир Зеленський назвав угоду справедливою та вигідною для обох держав. Він також висловив думку, що США варто анулювати візи тим українським депутатам, які відмовляться голосувати за ратифікацію угоди Верховною Радою.

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