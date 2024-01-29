Він підкреслив, що Путін вже обламав свої зуби об Україну.

В Угорщині не всі хочуть хороших відносин, але їм треба пам’ятати, що Україна може себе захистити.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання з приводу висловлювань лідера ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцьки, котрий заявив, що якщо Україна програє війну, то Будапешт забере Закарпаття.

Пи цьому він нагадав слова Сійярто про те, що уряд Угорщини виступає за територіальну цілісність України.

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"Ми розуміємо, що не всім хочеться, щоб між Україною та Угорщиною були гарні стосунки, тому вчора пролунали заяви на цю тему з Угорщини, якісь погрози. Але хочу сказати, що якщо Путін обламав свої зуби об Україну, то окремі угорські політики, які висловлюють подібні заяви, обламають їх тим більше. І ще раз у цьому зв’язку хочу подякувати Петеру за висловлення чіткої позиції уряду Угорщини про підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", – наголосив Кулеба.

Скандальні заяви угорських політиків

Лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцьки заявив, що якщо РФ виграє у війні, то Будапешт відбере в України Закарпатську область.

Під час виступу на партійній конференції в Будапешті він зазначив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно".

Угорський політик запевнив, що його партія виступає за припинення війни в Україні і врегулювання ситуації шляхом переговорів.

Він додав, що якщо державність України припинить своє існування внаслідок війни, то Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія.

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