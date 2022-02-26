За словами глави держави, українці дають гідну відсіч ворогу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися проти агресора стільки, скільки потрібно для звільнення країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у зверненні до журналістів.

"Ми даємо гідну відсіч. Певен, ви бачите це в новинах. І хочу сказати вам тільки одне: ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу в цій, безперечно, народній війні", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у Києві під час обстрілів ворога в укритті народилася дитина.