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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися проти агресора стільки, скільки потрібно для звільнення країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у зверненні до журналістів.
"Ми даємо гідну відсіч. Певен, ви бачите це в новинах. І хочу сказати вам тільки одне: ми будемо боротися стільки, скільки потрібно, щоб звільнити країну. Якщо діти вже народжуються в укриттях, навіть коли тривають обстріли, то у ворога немає жодного шансу в цій, безперечно, народній війні", - сказав Зеленський.
Як повідомляв УНІАН, 25 лютого у Києві під час обстрілів ворога в укритті народилася дитина.