Запровадження такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Україна готується до запровадження заборони на імпорт з Молдови у відповідь на обмеження проти українського агроекспорту. Відповідну постанову вже готують в уряді.

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови", – зазначив він у коментарі кореспонденту "Європейської правди".

Качка додав, що запровадження такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

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Запровадження Молдовою заборони на імпорт з України

6 травня 2023 року стало відомо, що Молдова офіційно попередила Україну про плани заборонити імпорт української агропродукції. При цьому в країні пообіцяли не блокувати транзит товарів через свою територію.

Зазначається, що Молдова має намір приєднатися до рішення ЄС про запровадження тимчасової заборони щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Причиною в Міністерстві сільського господарства Молдови називають великі залишки зерна на складах, через що місцеві фермери починають турбуватися про наявність місця для зберігання нового врожаю.

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