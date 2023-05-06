При цьому в Молдові пообіцяли зберегти транзит через свою територію.

Молдова офіційно попередила Україну про намір заборонити імпорт української агропродукції, при цьому пообіцявши зберегти транзит через свою територію.

Як повідомляє Міністерство сільського господарства Молдови, про це глава молдовського відомства Володимир Боля повідомив міністра агропромисловості України Миколу Сольського під час зустрічі.

"Віце-прем'єр-міністр Володимир Боля повідомив про намір Республіки Молдова приєднатися до рішення ЄС про введення тимчасового заходу щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, походженням з України, зі збереженням транзиту через територію країни", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також у молдовському відомстві розкрили причини такого рішення.

Зокрема, наголошується, що у зв'язку з великими залишками зерна на складах місцеві фермери починають турбуватися про наявність місця для нового врожаю. Також ситуація ускладнюється тим, що внутрішній експорт агропродукції всередині країни знизився, зросли логістичні витрати і обвалилися ціни на міжнародних біржах.

Водночас Боля підкреслив, що його країна відкрита для обговорення подальших кроків щодо вирішення проблем аграріїв обох народів і готова до конструктивного діалогу.

Проблеми з експортом українського зерна в ЄС

У квітні ряд країн заборонили імпорт українського зерна у зв'язку з протестами місцевих аграріїв. Першою такою країною стала Польща, а слідом за нею про таку заборону оголосили Угорщина, Словаччина, Румунія і Болгарія.

Пізніше за підсумками переговорів Єврокомісія домовилася з цими п'ятьма країнами про зняття заборони на імпорт української агропродукції. Однак при цьому була введена заборона на ввезення 4 видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику.

За даними НБУ, втрати України від квітневої заборони агроекспорту перевищили 200 млн дол.

Раніше Україна запропонувала Молдові стати частиною транзитного коридору для обходу блокади українських портів.