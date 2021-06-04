У міністерстві наголосили, що спочатку треба встановити всі обставини збиття Іраном літака та притягнути винних до відповідальності, а потім починати перемовини про визначення суми компенсацій.

У Міністерстві закордонних справ України не погодилися з пропозицією Ірану виплатити по 150 тис. доларів компенсацій за кожного загиблого після збиття іранськими військовими літака Міжнародних авіаліній України.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав має стати забезпечення справедливості щодо жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому. Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу", - заявив Ніколенко.

"Водночас йому має передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат. Конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням. Натомість очікуємо від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів", - сказав речник.

Як повідомляє Посольство Ірану в Україні у Facebook, під час третього раунду переговорів, який відбувся цього тижня у Києві, іранська делегація "повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. доларів за кожного загиблого, згідно з Постановою Уряду ІР Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців".

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Автор: Віталій Саєнко