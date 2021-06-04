У Міністерстві закордонних справ України не погодилися з пропозицією Ірану виплатити по 150 тис. доларів компенсацій за кожного загиблого після збиття іранськими військовими літака Міжнародних авіаліній України.
Про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
"Кінцевою метою зусиль України та інших постраждалих держав має стати забезпечення справедливості щодо жертв трагедії українського літака рейсу PS752 та їхніх родичів і неповторення подібного злочину в майбутньому. Безумовно, питання виплати компенсацій - важливий елемент цього процесу", - заявив Ніколенко.
"Водночас йому має передувати встановлення всіх обставин збиття Іраном літака та притягнення винних до відповідальності. Лише після цього можна говорити про розмір грошових виплат. Конкретна сума компенсацій має стати результатом домовленості урядів усіх держав, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а не одностороннім рішенням. Натомість очікуємо від Ірану добросовісного виконання домовленостей, досягнутих в рамках третього раунду консультацій 2-3 червня в Києві, а також попередніх двох раундів", - сказав речник.
Як повідомляє Посольство Ірану в Україні у Facebook, під час третього раунду переговорів, який відбувся цього тижня у Києві, іранська делегація "повідомила про свою готовність до виплати компенсацій українським родинам загиблих у катастрофі в розмірі 150 тис. доларів за кожного загиблого, згідно з Постановою Уряду ІР Іран, та звернулася до української делегації з проханням довести цю інформацію до відома родичів загиблих українців".
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Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- 31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" біля Тегерану. Україна мала два місяці, аби внести до звіту зауваження та пропозиції.
- Згодом стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і безпекові установи вивчають секретні аудіозаписи, на яких чоловік, якого джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
- Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, та наполягала, аби Іран долучив їх до фінального документа.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, у якому причиною збиття літака МАУ названо "помилку" оператора ППО, який побачив у пасажирському лайнері, який щойно злетів із міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.
- У квітні стало відомо, що в Ірані десяти чиновникам нібито висунути обвинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном.
- Як стало відомо сьогодні, 3 червня, Афганістан більше не братиме участі у переговорах з Іраном у рамках діяльності Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 у справі збитого українського літака МАУ.
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