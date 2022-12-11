Червоний Хрест не брав участі ні в обміні, ні в наданні медичної допомоги пораненим українцям, які потрапили у ворожий полон.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста на чолі з президентом МКЧХ Мір’яною Сполярич-Еггер, під час якої висловив нерозуміння щодо пасивності, яку представники МКЧХ демонструють у питанні забезпечення прав полонених українців.

Як зазначається у повідомленні Офісу глави держави, у зустрічі також взяли участь рідні колишніх військовополонених: дружина командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенка Катерина, сестра морського піхотинця Сергія Волинського Тетяна Харько, а також військовий медик Мар’яна Мамонова, яка у вересні була звільнена з російського полону.

Зокрема Прокопенко зазначила, що представники МКЧХ не приїздять до українських полонених, яких утримують у незадовільних умовах. Вона закликала Червоний Хрест долучитися до встановлення місцеперебування бранців, а також до з’ясування потреб українців у медичному забезпеченні.

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Мамонова зауважила, що жінкам у полоні дуже складно, адже їм не надають навіть елементарних засобів гігієни. Вона зазначила, що під час перебування в полоні очікувала на народження дитини і сподівалася на звільнення в пріоритетному порядку, але цього не сталося.

"Я була вагітною і сподівалася, що мене обміняє Червоний Хрест, тому що я медик, офіцер і вагітна жінка, яка відповідно до всіх конвенцій мала першою йти на обмін", – підкреслила жінка.

Проте, за її словами, Червоний Хрест не брав участі ні в обміні, ні в наданні медичної допомоги пораненим українцям, які потрапили у ворожий полон.

"Прошу вашої допомоги, щоб там були представники, які могли б завадити насильству, жорстокому ставленню до жінок і чоловіків", – сказала Мамонова.

Президент МКЧХ запевнила, що обговорить з представниками організації можливі шляхи покращення умов утримання військовополонених та запобігання катуванню. Вона зазначила, що, відповідно до норм міжнародного права, МКЧХ не має повноважень для того, щоб йому у примусовому порядку надавали дозвіл на відвідання місць утримання полонених.

У відповідь керівник Офісу президента наголосив, що Росія порушила всі міжнародні конвенції, тому посилання на норми міжнародного права в цьому контексті не є достатнім аргументом.

Єрмак заявив, що російська агресія продемонструвала кризовий стан світової системи захисту прав людини. У такій ситуації міжнародні інституції, організації та їхні працівники не встигають реагувати на необхідність змін. За його словами, правозахисні організації мають змінити свою діяльність відповідно до актуальних вимог.

Єрмак висловив сподівання, що в роботі Червоного Хреста під керівництвом Сполярич-Еггер також відбудуться якісні зміни, і вона буде ефективною в сучасних умовах. Також він висловив сподівання, що МКЧХ під керівництвом Сполярич-Еггер зробить усе можливе, щоб отримати доступ до місць утримання українських полонених.

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