У питанні військовополонених МКЧХ не робить все те, що він може.

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) має доступ не більш як до 15% українців, яких тримає в полоні РФ.

Таку оцінку в ефірі телеканалу FREEДОМ озвучив віце-президент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко. Він наголосив, що організація наразі не робить все, що може.

"МКЧХ не робить те, що він може: його функції, і можливості значно більші. Але необхідно розуміти, що функції та можливості МКЧХ залежать від того, наскільки та чи інша країна виконує Женевські конвенції, а саме конвенції стосовно військовополонених", – сказав Розенко.

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За його словами, МКЧХ, на відміну від регіональної організації в Україні, має мандат з розв’язання питань щодо військовополонених, умов їх утримання та обміну. Водночас наразі організація має доступ до дуже незначної кількості утримуваних в полоні українців.

"Попри останні заяви МКЧХ, що вони отримують доступ до військовополонених, на жаль, за моєю оцінкою МКЧХ має доступ не більше ніж до 15% українців, які перебувають у полоні на території Російської Федерації або тимчасово окупованої території. Чи може Міжнародний комітет Червоного Хреста бути більш ефективним та отримувати більший доступ до військовополонених? Все залежить від позиції Російської Федерації, і того, наскільки є загальний тиск на РФ з боку України", – додав Розенко.

Віце-президент наголосив, що Україна сьогодні повністю відкрита до співпраці з МКЧХ, надається повний доступ до російських військовополонених. Те, що такий доступ не надає РФ, є проявом того, країна-агресор грубо порушує умови та Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими та умови статутних документів Організації Об’єднаних Націй.

Українці в російському полоні

Станом на кінець вересня, за офіційними повідомленнями, у російському полоні перебували 2,5 тисячі українців. Це і військові (зокрема, військовослужбовиці), і цивільні. Кілька сотень осіб вдалося повернути до України під час обмінів.

За словами українського омбудсмена Дмитра Лубінця, станом на 10 грудня у горезвісній колонії на території тимчасово окупованої Оленівки утримуються 150 українських полонених.

Росія блокує доступ представників міжнародних організацій до українців. яких триває в полоні. Раніше МКЧХ заявила, що "розділяє розчарування" від того, що у неї немає доступу до українських військовополонених. А в Офісі президента України наголошували, що не бачать готовності МКЧХ працювати над захистом українських полонених.

8 грудня Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що отримав доступ до українців, взятих росіянами в полон. Нібито минулого тижня був один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня — ще один. Та українська сторона не знає, яких саме українських полонених, утримуваних в РФ, відвідали представники Міжнародного комітету Червоного хреста, і намагається самотужки отримати підтвердження цього візиту.

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