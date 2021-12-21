Президент заявив, що обговорював це питання з генсеком НАТО та "за лаштунками" Альянсу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ставить собі задачу взяти участь у саміті НАТО в Мадриді у 2022 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на полях конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", що триває у селі Гута Івано-Франківської області.

"Ми ставимо таку задачу і проговорювали це з генсекретарем НАТО і за лаштунками, скажімо так, враховуючи стосунки з окремими лідерами, обговорювали участь України у саміті НАТО в Мадриді у 2022 році", - повідомив Зеленський.

Читайте такожЗеленський висунув вимоги щодо ситуації на ДонбасіЗа його словами, для України головне - це взяти участь у цій події "в тому чи іншому виді".

"А також, щоб у 2022 році ми мали конкретний проект, конкретну перспективу саме з датами, коли чи впродовж якого конкретного терміну нас бачать рівноправним членом Альянсу", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про пріоритети по взаємодії України з НАТО на наступний рік.

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