Президент підкреслив, що наразі він з Путіним не спілкується.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сам зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, якщо адміністраціям глав держав не вдасться домовитися про зустріч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів журналістам на полях конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", що триває у селі Гута Івано-Франківської області.

Зокрема, журналісти попросили президента прокоментувати систематичні заяви Росії про те, що Україна не виконує Мінські домовленості, та розповісти, чи вірить він у зустріч тет-а-тет з президентом РФ Володимиром Путіним та у її доцільність.

Читайте такожПутін назвав Україну "державою біля порога РФ", у якій "США роблять те, що хочуть""Президент Російської Федерації для мене не Бог, щоб у нього вірити... Я вважаю, що ми повинні робити все, щоб будувати різні формати зустрічей", - зазначив Зеленський.

Глава держави розповів, що наразі "нормандія" у традиційному форматі не відбувається, адже президент Франції Еммануель Макрон окремо спілкується з ним та з Путіним.

"Він готується, ми разом з ним спілкуємося і долучаємо нового канцлера Німеччини..., ми хочемо, щоб він був залучений до процесу і був так само зацікавлений, як Україна або принаймні як Франція", - повідомив президент.

За його словами, окрім такого формату "нормандії", є також спілкування президента Сполучених Штатів Америки із Путіним.

"Щодо тих чи інших заяв з будь-якої сторони, якщо з нами це не погоджено..., то ми до цього ставимося, як до чергової інформаційної атаки. Нам все одно, звідки вона йде, з якої преси, якою мовою вона написана. Ми готові виконувати тільки те, про що ми домовилися. А поки що всі домовленості, які у нас були, написані у нормандському саміті", - сказав глава держави.

Він додав, що все ж таки деякі із досягнутих на саміті у нормандському форматі домовленостей було виконано, зокрема, щодо взаємного обміну утримуваними особами.

Зеленський підкреслив, що наразі він із Путіним не спілкується.

"Мені здається, що ми обидва не знімаємо (телефонну трубку - УНІАН), тому що ми обидва не дзвонимо... Ми відкрито говоримо, що ми готові до діалогу. Нам треба, щоб російська сторона сказала, що й вони готові", - зазначив він.

За словами президента, Україна постійно готує та ініціює різноманітні документи та здійснює різні кроки для виконання Мінських домовленостей.

"Але всі ці питання до іншої сторони - до Росії... Ми готові зустрічатися з РФ у будь-якому форматі та з будь-якими нашими партнерами... Ми готові і на прямий діалог тет-а-тет, і нам все одно, в якому форматі. Треба готовність", - підкреслив він.

Глава держави розповів, що адміністрації обох президентів "розмовляють про те, яка може бути адженда зустрічей".

"Якщо не вдасться у якийсь термін домовитися адміністраціям щодо складних документів тощо, то я буду прямо йому дзвонити", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше прес-секретар очільника РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент Путін відкритий для діалогу з українським колегою Володимиром Зеленським. Однак, за його словами, поки немає ясності в питанні можливого спілкування Путіна й Зеленського.

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