Зокрема, Албанія зробить свій внесок у коаліцію винищувачів.

Президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама підписали угоду про співробітництво та підтримку, розраховану на 10 років. Про це повідомив глава української держави у соцмережі Х.

"Албанія надає військову та гуманітарну допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення і продовжить свою підтримку протягом десятирічного терміну дії угоди. Албанія також зробить свій внесок у коаліцію винищувачів", – йдеться у заяві Зеленського.

Текст угоди вже опубліковано на сайті Офісу президента України. У ньому Албанія засуджує агресію РФ проти України та підтверджує, що непохитна у своїй підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, включно з територіальним морем, і визнає невід’ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН.

Відео дня

Крім того, відповідно до угоди, Албанія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усіх 10 років її дії, а також "зробить свій внесок у коаліцію винищувачів шляхом забезпечення підготовки українських пілотів і технічного персоналу англійською мовою".

До того ж, Албанія та Україна будуть поглиблювати співпрацю у сфері розвідки та безпеки відповідно до положень двосторонніх угод та багатосторонніх механізмів.

Загалом угода складається з 81 положення, які охоплюють, зокрема, співробітництво у галузі оборонної промисловості.

Угоди про співпрацю України з іншими країнами

Нещодавно Україну відвідав премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Тоді між Києвом та Лондоном було підписано угоду про 100-річне партнерство. Вона охоплює безпекові, оборонні, економічні та технологічні елементи, а також взаємодію в інформаційній та культурній сфері.

У жовтні 2024 року Україна та Німеччина уклали угоду про негайне посилення української протиповітряної оборони. Вона передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України.

Вас також можуть зацікавити новини: