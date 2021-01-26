Секретар РНБО заявив, що нова історія взаємин між Україною і Росією можлива лише тоді, коли останній російський солдат покине територію України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна не потребує порад Росії з мовного питання.

Про це Данілов повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - заявив Данілов.

Він нагадав, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для України є країною-агресором.

"Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, – тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - заявив Данілов.

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Раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у коментарі російському виданню "Аргументи і факти" заявив, що в Україні відбувається "мовна дискримінація" у зв'язку з набуттям чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою з 16 січня.

Він вважає, що українська влада "послідовно розділяє єдиний народ Росії і України" і руйнує "культурно-цивілізаційні основи держави".

Закон про мову в Україні

16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: Віталій Саєнко