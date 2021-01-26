Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна не потребує порад Росії з мовного питання.
Про це Данілов повідомив у соціальній мережі Facebook.
"Українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - заявив Данілов.
Він нагадав, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для України є країною-агресором.
"Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, – тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - заявив Данілов.
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Раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у коментарі російському виданню "Аргументи і факти" заявив, що в Україні відбувається "мовна дискримінація" у зв'язку з набуттям чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою з 16 січня.
Він вважає, що українська влада "послідовно розділяє єдиний народ Росії і України" і руйнує "культурно-цивілізаційні основи держави".
Закон про мову в Україні
- 16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
- Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
- Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.
- Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.
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