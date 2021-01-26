Українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції / фото ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна не потребує порад Росії з мовного питання.

Про це Данілов повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Українська мова – єдина державна мова, статус якої закріплений в Конституції України, і порад Росії або будь-якої іншої країни світу щодо цього питання ми не потребуємо", - заявив Данілов.

Він нагадав, що після окупації українського Криму та розв’язання війни на частині території Луганської і Донецької областей під кураторством і за безпосередньою участю російських військ Росія для України є країною-агресором.

"Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні і здійсненні військової агресії проти нашої країни, – тільки після того, як останній російський солдат покине територію України. Ми вас сюди не кликали", - заявив Данілов.

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Раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев у коментарі російському виданню "Аргументи і факти" заявив, що в Україні відбувається "мовна дискримінація" у зв'язку з набуттям чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою з 16 січня.

Він вважає, що українська влада "послідовно розділяє єдиний народ Росії і України" і руйнує "культурно-цивілізаційні основи держави".

Закон про мову в Україні

  • 16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
  • Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
  • Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.
  • Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: Віталій Саєнко