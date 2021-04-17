У ФСБ заявили, що консул Олександр Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ. Росія найближчим часом може оголосити Сосонюка персоною нон-грата.

Українські дипломати підтвердили факт затримання консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

За даними джерела УНІАН, український консул провів ніч у слідчому управлінні ФСБ у Санкт-Петербурзі.

Читайте такожМеркель, Макрон і Зеленський закликали Путіна відвести війська від кордонів УкраїниСпіврозмовник агентства також повідомив, що слідчі дії тривають досі.

Він додав, що не може прокоментувати адекватність висунутих проти Сосонюка обвинувачень.

При цьому співрозмовник агентства наголосив, що для забезпечення прав представника української місії на місці перебуває керівник консульства та інші українські дипломати.

За його словами, згідно з дипломатичною практикою в таких ситуація, Росія найближчим часом може оголосити Сосонюка персоною нон-грата.

Реакція українського МЗС

В українському МЗС висловили обурення інцидентом.

"Це чергова провокація на тлі дестабілізаційних дій Росії", - повідомив BBC News Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

Він додав, що російські правоохоронці затримали співробітника генерального консульства лише на кілька годин.

"Зараз він перебуває в українській дипустанові. Обставини затримання з'ясовуються", - повідомив Ніколенко.

Найближчим часом українська сторона визначиться, як відреагувати на "вказану провокацію", додав спікер МЗС. Він підкреслив, що відповідь буде "з урахуванням існуючої практики".

Затримання консула України у Санкт-Петербурзі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати закриту інформацію, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.

У відомстві підкреслили, що «дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації».

До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.

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Автор: Роман Цимбалюк