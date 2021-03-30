Всі вони стосуються справи про сприяння незаконній окупації Криму Російською Федерацією.

Служба безпеки України провела ще 20 обшуків у керівництва і представників ГО «Український вибір» в рамках розслідування щодо її участі в сприянні анексії Криму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Сьогодні у керівництва і представників громадської організації «Український вибір» було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб», - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додали до матеріалів справи.

За даними СБУ, під час досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь.

У відомстві нагадали, що досудовим слідством вже встановлено, що члени ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час окупації півострова та після неї активно підтримували і підтримують незаконно створені органи влади. Вони стали членами виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

Крім того, учасники НЗФ протиправно переслідували проукраїнськи налаштованих активістів, захоплювали адміністративні будівлі органів влади України та здійснювали охорону незаконно створених виборчих дільниць в АР Крим та у Севастополі під час проведення так званого референдуму 16 березня 2014 року.

Проводяться слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) КК України.

Раніше викритим представникам ГО вже оголошено про підозри за цими статтями.

Обшуки в офісах "Українського вибору": що було раніше

25 березня у Києві та Дніпрі Служба безпеки України провела обшуки в офісах організації "Український вибір", лідером якої є Віктор Медведчук.

За даними слідства, під час окупації Криму центральний офіс організації координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострова до складу РФ.

Крім того, згодом вони брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму та незаконних виборів до "законодавчих органів Республіки Крим", держдуми РФ та президента, а також були учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Встановлено, що керівництво "Українського вибору - Право народу", яке знаходиться у Києві, продовжує координувати діяльність її членів у Криму.

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Автор: Олег Давигора