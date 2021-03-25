Слідчі дії пов'язані зі справами про сепаратизм і держзраду.

В офіс ГО "Український вибір", яку пов'язують з кумом Путіна, народним депутататом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, прийшли з обшуком правоохоронці.

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Про це у Facebook повідомив однопартієць Медведчука, нардеп Ренат Кузьмін.

"В офісі громадської організації "Український вибір", яку пов'язують з Віктором Медведчуком, СБУ і ГПУ проводять обшук", - написав він.

За словами Кузьміна, обшуки пов'язані зі справами про сепаратизм і держзраду.

Депутат повідомив, що офіс "Українського вибору" знаходиться в одній будівлі з офісом «ОПЗЖ», в якій розташовані кабінети нардепів цієї політсили.

Санкції проти Медведчука

19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від Партії "Опозиційна платформа-За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: Дмитро Захаров