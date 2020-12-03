Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".
Відповідний указ №532/2020 від 3 грудня розміщений на сайті глави держави.
"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в документі.
Іншим своїм указом президент увільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора держконцерну "Укроборонпром".
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Реформування "Укроборонпрому"
- 6 жовтня президент звільнив Айвараса Абромавичуса з посади голови державного концерну "Укроборонпром" і призначив тимчасовим керівником концерну Ігоря Фоменка.
- У серпні віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував трансформацію держконцерну "Укроборонпром" і зміну його менеджменту.
- Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.
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