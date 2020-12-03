Зеленський призначив нового гендиректора "Укроборонпрому"

Іншим своїм указом президент звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора держконцерну «Укроборонпром».

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром". Відповідний указ №532/2020 від 3 грудня розміщений на сайті глави держави. "Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в документі. Іншим своїм указом президент увільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора держконцерну "Укроборонпром". Читайте такожВ Укроборонпромі реформування розуміють як зміну вивіски - Уруський Реформування "Укроборонпрому" 6 жовтня президент звільнив Айвараса Абромавичуса з посади голови державного концерну "Укроборонпром" і призначив тимчасовим керівником концерну Ігоря Фоменка.

У серпні віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський анонсував трансформацію держконцерну "Укроборонпром" і зміну його менеджменту.

Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Костянтин Гончаров

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