Ним став начальник ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Кабінет міністрів призначив Сергія Крука головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це написав представник українського уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"Призначено Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2021 року уряд звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Чечоткін обіймав посаду голови ДСНС з 14 травня 2015 року. Після його звільнення виконання обов'язків голови служби тимчасово поклали на Сергія Крука. Він був начальником ГУ ДСНС України в Рівненській області.

Загалом в органах пожежної охорони Міністерства надзвичайних ситуацій та Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Круг перебуває з вересня 1994 року.

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