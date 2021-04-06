Імена фігурантів справи розкривати не стали.

В Ірані десяти посадовцям висунули звинувачення у справі про катастрофу українського "Боїнга" під Тегераном у січні 2020 року.

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Про це повідомляє AP, посилаючись на іранського прокурора.

Зазначається, що військовий прокурор Тегерана Голамаббас Торки (Gholamabbas Torki) не назвав імен фігурантів справи.

Повідомлення про звинувачення з'явилося відразу після того, як Тегеран почав непрямі переговори із Заходом з приводу своєї ядерної програми.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій

8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебувало 11 громадян України, у тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

19 жовтня в Тегерані заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з Міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Однак 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

31 грудня 2020 року Іран з п'ятої спроби передав Україні проект технічного звіту про збиття літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" біля Тегерана. В України було два місяці, щоб внести до звіту зауваження та пропозиції.

Пізніше стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.

За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади і установи у сфері безпеки вивчають секретні аудіозаписи, де людина, яку джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.

Наприкінці лютого 2021 року Україна передала Ірану понад 90 сторінок зауважень до проекту технічного звіту про збиття літака МАУ, і наполягала, щоб Іран долучив їх до фінального документа.

17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт, в якому причиною збиття літака МАУ названа "помилка" оператора ППО, який побачив в пасажирському лайнері, щойно злетів з міжнародного аеропорту Тегерана, "ворожу ціль".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Іран не врахував зауваження України і оприлюднив з маніпуляціями остаточний звіт технічного розслідування про збиття українського літака.

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Автор: Дмитро Захаров