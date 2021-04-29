Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Європарламенту про схвалення антиросійської резолюції.
Про це йдеться в заяві глави МЗС на його сторінці у Twitter.
"Вдячний Європарламенту за чітку відповідь на загрози безпеці Європи з боку РФ. Росія має згорнути агресію проти України. Незаконна блокада у Чорному та Азовському морях має бути завершена. Україна вітає заклик запровадити постійний моніторинг навігації у Керченській протоці", - зазначив він.
За його словами, саме до цих сигналів закликала Україна, "аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго, відключення від SWIFT, блокування рахунків російських олігархів. Україна також вітає заклик зупинити будівництво Північного потоку 2, проекти Росатому в Європі".
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Антиросійська резолюція Європарламенту
- Сьогодні, 29 квітня, Європейський парламент схвалив антиросійську резолюцію.
- За схвалення резолюції щодо Росії, справи опозиціонера Олексія Навального, нарощування російських військ біля кордону України та російських атак у Чехії проголосували 569 євродепутатів, 67 висловилися проти, 46 утрималися.
- Євродепутати розцінили як "загрозливі та дестабілізаційні" дії нарощування російських військ біля кордонів України та в окупованому Криму. Вони закликали посилити військову підтримку України.
- Крім того, депутати ЄП, у разі вторгнення російських військ до України, пропонують припинити імпорт до ЄС російських нафти та газу, відключити РФ від платіжної системи SWIFT та заморозити активи олігархів, близьких до російської влади, а також членів їхніх сімей.
- Також Європарламент вимагає, щоб ЄС зменшив залежність від російських енергоносіїв. Депутати закликали зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2" і припинити зведення "спірних атомних електростанцій, які будує "Росатом".
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