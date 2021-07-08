Сергій Нікіфоров приступив до обов'язків прес-секретаря президента і вже побував у першій закордонній поїздці з Володимиром Зеленським у Литві.
Про це НВ розповів медіаконсультант Офісу президента Михайло Подоляк.
Співробітник ОП додав, що Нікіфоров вже працює на посаді і супроводжував главу держави з візитом до Литви, який відбувся шостого липня.
"Зараз закінчується спеціальна юридична перевірка перед підписанням трудового договору, як для всіх співробітників. Після цього президент призначить його своїм указом", - пояснив Подоляк.
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Юлія Мендель покинула посаду прес-секретаря Зеленського
Колишній спікер Зеленського Юлія Мендель покинула посаду на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишається працювати на Банковій в ролі радника з міжнародних комунікацій.
Призначили її на посаду в червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.
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