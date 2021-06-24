За словами Подоляка, цю посаду обійме журналіст Сергій Нікіфоров.

В Офісі президента заявили, що новим речником глави держави стане журналіст Сергій Нікіфоров.

Цю інформацію підтвердив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Радіо Свобода".

Напередодні повідомлялося, що Банкова мала двох кандидатів. Окрім Нікіфорова розглядали кандидатуру журналіста Олександра Бондаренка.

"Речник - Сергій Нікіфоров. Зараз - деякі юридичні формальності. Трошки пізніше буде представлений пан Сергій...", - сказав Подоляк.

Зараз Нікіфоров є ведучим новин на телеканалі "Україна 24". У своєму інтерв’ю колегам Нікіфоров заявляв, що до переходу на український медіа-ринок працював журналістом на європейському ТБ "Euronews".

У червні 2021 року Українська правда з посиланням на джерела в ОП писала, що серед кандидатів на посаду речника Зеленського також розглядали чинного прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка.

Колишній речник Зеленського Юлія Мендель покинула посаду на початку квітня 2021 року, при цьому вона залишається працювати на Банковій у ролі радниці з міжнародних комунікацій. Призначили її на посаду у червні 2019 року. До цього вона працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Юрій Годован