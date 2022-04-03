Україні важливо, щоб великі країни НАТО організувалися навколо неї для ефективної підтримки в разі потреби.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США не погоджуються надати гарантії безпеки в тому вигляді, як просить Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CBS.

Відповідаючи на питання про те, чи давав американський лідер Джо Байден якісь тверді обіцянки, що США і НАТО не дозволять війні в Україні повторитися знову, Зеленський заявив:

"Я б хотів подякувати Сполученим Штатам і адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Тим не менш, Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти".

Крім цього президент заявив, що Україна поки не отримала гарантій і від інших країн.

Як писав УНІАН, голова делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що Україні важливо, щоб великі країни-учасниці Північноатлантичного альянсу (НАТО) організувалися навколо неї для ефективної підтримки в разі потреби.

"Ми хочемо зробити власне НАТО. Для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку в разі агресії. Туреччина дуже важлива для нас, це найбільша армія НАТО в Європі. Важливі також США і Великобританія. Зараз тривають дуже активні консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три держави-члени НАТО готові надавати гарантії саме в тому форматі, як я розповів. Це фактично 5 стаття НАТО, але з більш жорстким механізмом активації - протягом 72 годин вони повинні провести консультації і надавати допомогу", - зазначив він.

За словами Арахамії, Україні дуже важливо отримати гарантії США і Великобританії. Однак він припускав, що ці країни приєднаються одними з останніх.

Заступник прем'єр-міністра Великобританії Домінік Рааб заявляв, що Великобританія розгляне запит України про можливість стати гарантом її безпеки, але відмовляється взяти на себе зобов'язання, які мають члени НАТО в рамках Альянсу.

Раніше також повідомлялося, що Україна запропонувала підписати Міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї. Серед гарантів офіційний Київ бачить країни-члени Ради Безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Великобританію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

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