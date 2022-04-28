Водночас в НАТО готові продовжувати підтримувати євроатлантичні прагнення України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що безпекові гарантії для України треба обговорювати після завершення війни, розпочатої президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив під час виступу на "Молодіжному саміті-2022".

Зокрема, його запитали, якими можуть бути безпекові гарантії, які стануть ефективними для України по завершенню війни з Росією.

"Перш за все, важливо завершити війну. Президент Путін розпочав війну, і він може завершити війну завтра. Тож, ми продовжимо чинити максимальний тиск на президента Путіна, щоб припинити війну шляхом застосування санкцій, надання економічної підтримки, але також і воєнної підтримки для України. І ми повинні бути підготовленими на довгострокову перспективу", - наголосив Столтенберг.

"Ситуація дуже непередбачувана і крихка в Україні. Але є абсолютна можливість, що ця війна затягнеться і триватиме впродовж місяців і років. Тому ми зараз в НАТО і країни-члени Альянсу готуються надавати підтримку впродовж довгого періоду часу і також допомагати Україні в переході від старого обладнання радянської доби до більш сучасних озброєнь та систем за стандартами НАТО, що також вимагатиме більше навчань", - сказав Столтенберг.

Також він привітав очолювані Сполученими Штатами зусилля з кращої координації надання підтримки Україні з боку союзників і партнерів НАТО. У цьому зв'язку він нагадав, що днями на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася міжнародна конференція, де Столтенберг назвав надання допомоги України першочерговим завданням.

Крім того, він сказав, що Україна й надалі залишатиметься партнером НАТО, якого високо цінують.

"Ми співпрацювали з Україною багато років над її євроатлантичними прагненнями і підтримували рух України на шляху до членства в НАТО, і ми продовжимо підтримувати ці зусилля. Але це за ситуації, коли ми матимемо мир, коли ми зможемо завершити війну. І тоді, звичайно, ми повинні сісти (за стіл переговорів) і обговорити з Україною (коли завершиться війна), які саме повинні бути безпекові механізми, якого роду структура", - додав генсек Альянсу.

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