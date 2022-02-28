Зараз уточнюються списки зниклих, щоб знайти і повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

В Україні розпочав роботу Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених.

Про це повідомила прес-служба Служби безпеки України.

Як зазначається, зараз уточнюються списки зниклих, щоб знайти та повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти.

Крім того, Об'єднаний центр працює також для російських окупантів.

"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтеся. Тому що ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете подбати про своїх дітей", - зазначили в СБУ.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.