Загалом за останні тижні та місяці Україна отримала допомоги на 1,5 мільярда доларів.

Міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Українська дипломатія вже третій місяць працює у посиленому антикризовому режимі. Ми й до цього працювали у посиленому, а тепер вдвічі посиленому антикризовому режимі. Ми перебуваємо на постійному зв’язку з партнерами та продовжуємо консолідувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Завдяки цій роботі сьогодні Україна отримує посилену політичну, безпекову та економічну підтримку. Її загальний обсяг за ці тижні та місяці перетнув позначку у 1,5 млрд доларів, а обсяги доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання - у загальну вагу в понад 1000 тонн", - сказав Кулеба.

Як підкреслив глава МЗС, рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, оскільки посилюють позицію України за столом переговорів.

"Зараз ключова тема світової політики - це не допустити чергову хвилю війни Росії проти України. Це не є перебільшенням", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що про ймовірність такого сценарію говорять лідери і глави МЗС багатьох іноземних держав.

Міністр зазначив, що зараз дуже важкий і відповідальний час, але запевнив, що Україна підходить до цього з холодною головою і гарячим серцем.

При цьому міністр сказав, що Україна не йтиме на жодні поступки, які будуть неприйнятними.

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Як повідомляв УНІАН, 26 січня Кулеба заявив, що військову допомогу надали США, Велика Британія, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Чехія.

Зокрема, з 22 січня США відправили в Україну 8 літаків зі зброєю та військовим обладнанням.

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