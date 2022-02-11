Загальна вага цієї військової допомоги склала близько 130 т.

До України прибули ще два військово-транспортні літаки з військовою допомогою українській армії від США.

Про це пізно ввечері 10 лютого у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Загальна вага цієї військової допомоги склала близько 130 т.

"Ще два птахи з військовою допомогою від наших партнерів з США в Києві! Javelins, бойові постріли для гранатомета та інша оборонна амуніція для Збройних Сил України. Вага військової допомоги від наших американських друзів, яку сьогодні доставили, становить близько 130 тонн", - написав міністр.

За підрахунками Міноборони, це вже п’ятнадцятий літак допомоги від Сполучених Штатів загальною вагою у понад 1200 т.

Резніков додав, що "далі буде".

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в Україну прибув дев’ятий транспортний літак зі США, який привіз понад 80 тонн боєприпасів для української армії.

Міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання. Як підкреслив глава МЗС, рекордні обсяги підтримки мають важливе політичне значення, оскільки посилюють позицію України за столом переговорів.

США погодилися постачати зброю ЗСУ на тлі занепокоєння міжнародної спільноти щодо можливого повномасштабного наступу Росії на Україну.

За даними Міноборони, наразі на окупованих територіях України та навколо кордонів зосереджено понад 100 тисяч військових РФ.

Попри спроби ЄС, США і Британії врегулювати кризу дипломатичним шляхом, Кремль продовжує перекидати солдатів й техніку.

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