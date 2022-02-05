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Україна отримала ще 86 тонн оборонної допомоги від США (фото)

Марта Гичко

18:58, 05.02.22
1 хв. 163
У Борисполі сів літак з оборонною допомогою США / фото REUTERS

В суботу, 5 лютого, в Україну прибула восьма партія зброї, наданої Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Восьмий птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших Збройних Сил становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери зі США відправили до України понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде", - написав міністр у Twitter.

Це вже восьмий вантаж з озброєнням для України / фото REUTERSВсього Україна отримала від США понад 650 тонн озброєння / фото REUTERS

Читайте такожДесятки тонн боєприпасів: Україна отримала нову допомогу від США (фото)Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що Україна отримає ще більше зброї від міжнародних партнерів.

У другій декаді січня США виділили додатково $200 млн на військову допомогу Україні.

З 22 січня в Україну вже прибули сім літаків з військовою допомогою, яка включає летальну зброю та боєприпаси.

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