Росії треба показати, що її кричущої неповаги до міжнародного порядку ніхто не терпітиме, зауважує дипломат.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголошує, що необхідно продовжувати здійснювати міжнародний тиск на Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у своєму виступі на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи".

Сіммонс наголосила, що Великобританія не визнає незаконну анексію Криму Росією.

"Зараз необхідно продовжувати здійснювати міжнародний тиск на Росію за її дії у 2014 році і за те, що відбувалося в Криму з того часу. Незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною і перед загальною системою євроатлантичної безпеки. Міжнародна спільнота має продовжувати протистояти цим викликам. Ми маємо показати Росії, що не будемо терпіти її кричущої неповаги до міжнародного порядку", - наголосила вона.

Читайте такожРосійський атомний підводний човен втратив хід біля берегів Данії (фото)Сіммонс додала, що необхідно переконатися в тому, що Росія несе відповідальність за скоєні нею порушення прав людини та нанесення шкоди довкіллю Криму.

"Ми маємо завжди нагадувати світу, що Крим - це є Україна і завжди буде Україною", - сказала посол.

Вона також висловила думку, що "Кримська платформа" "допоможе міжнародній спільноті демонструвати сильну і однозначну позицію щодо кримського питання, краще координувати спільні дії, політику та проекти на підтримку Криму, та постійно тримати питання Криму на порядку денному".

Кримська платформа

Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

Автор: Таня Поляковська