З Мельником укладається контракт про проходження державної служби на період дії карантину.

Уряд призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби України.

Про це у Facebook повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан (фракція Слуга народу").

Він зазначив, що це призначення було сьогодні ввечері на позачерговому засіданні Кабміну.

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Мельника призначено шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Що було раніше

25 листопада Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків голови ДФС начальника управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС в Житомирській області Дмитра Сосиновича.

9 грудня Кабінет міністрів погодив пропозицію про призначення Мельника на посаду голови ДФС.

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Автор: Надя Пришляк