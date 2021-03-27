Влада активно працює для успішного виконання плану вакцинації, запевняє президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський закликав політиків не дискредитувати кампанію з вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

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Зеленський нагадав, що поточного тижня Україна отримала 215 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech і очікує на поставку наступної партії препарату найближчими тижнями.

Глава держави зауважив, що підписаний контракт передбачає отримання майже 2 мільйони доз вакцини.

«Окрім Китаю, вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і патріарх Варфоломій», – зазначив Зеленський.

Крім того, за його словами, щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.

«Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись і всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні. Для цього важливими є й готовність суспільства робити щеплення, і забезпечення України достатньою кількістю вакцин», – наголосив Зеленський.

За його словами, процес вакцинації стикається зі складнощами, адже в Індії діє обмеження на експорт вакцини, і Україна розраховує, що індійський уряд перегляне це рішення.

«Проте варто розуміти, що позитивному вирішенню цього питання аж ніяк не сприяють, а швидше – сильно заважають і публічні висловлювання окремих українських політиків. Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом», – зазначив президент.

Зеленський зауважив, що політичні діячі втратили голову у гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань щодо вакцини можуть помирати українці.

«Я переконливо закликаю цих політиків: дуже зважено підбирайте слова, які вилітають з вашої ротової порожнини. Бо за кожне з цих слів неодмінно доведеться відповідати. І перед законом України, і перед Богом. Що для вас більший аргумент – вирішуйте самі», – резюмував президент.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Крім того, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Першу партію CoronaVac планують використати для щеплення від COVID-19 маломобільних груп населення похилого віку. Орієнтовна кількість таких людей в Україні - близько 40 тис.

З початку вакцинальної кампанії станом на 26 березня в Україні щеплено 192 тис. 264 людини, з них отримали 1 дозу – 192 тис. 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 тис. 308 людей.

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Автор: Вікторія Токарєва