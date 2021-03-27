Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад 192,2 тисяч людей.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 щеплено 17 тис. 939 осіб.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.

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Він зазначив, що найбільша кількість щеплень вчора була зроблена у Києві (1 тис. 650 щеплень) Дніпропетровській області - 1 тис. 320, Київській області – 1 тис. 170, Львівській області – 1 тис. 060, Сумській області – 1 тис. 080 та Херсонській – 1 тис. 190.

Щеплення робили 180 мобільних бригад з імунізації та у 493 пунктах щеплення.

Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 192 тис. 264 людини, з них отримали 1 дозу – 192 тис. 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Станом на 26 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 тис. 308 людей.

Вакцинація проти COVID-19 у світі

У світі станом на ранок 27 березня зробили понад 518 млн щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg.

Кампанії з вакцинації стартували у 140 країнах. Останній показник становив приблизно 13,1 млн доз за день, зазначило агентство.

Лідерами за кількістю введених доз є:

США – 136,7 млн доз;

Китай – 91,3 млн доз;

країни ЄС – 65,2 млн доз;

Індія – майже 57 млн доз;

Великобританія – 32,3 млн доз.

Водночас лідерами за темпами вакцинації є Сейшели (65,8% населення ввели щонайменше одну дозу вакцини), Мальдіви (61,2%), Ізраїль (57,6%), Великобританія (43,9%) і Чилі (32,8%).

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні поки що щеплення роблять тільки вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Надя Пришляк