Зокрема, сьогодні сторони узгодили створення експертної підгрупи з екологічного моніторингу підтоплення шахт вздовж лінії розмежування.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі розповіла про результати сьогоднішнього засідання.

Про це йдеться у повідомленні Української делегації для участі у ТКГ.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні українська делегація підтвердила свою готовність прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утриманих у зв’язку з конфліктом осіб.

Крім того, українська сторона надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями та втрати з боку України.

Зазначається, що під час засідання особливе занепокоєння Україна висловила з приводу продовження численних обмежень, зокрема на окупованих територіях, свободи пересування представників СММ ОБСЄ та виведення з ладу або знищення обладнання, технічних засобів моніторингу місії.

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"Наша делегація у черговий раз закликала російську сторону виконати відповідні рішення паризького саміту та забезпечити реалізацію комплексу заходів з розмінування раніше визначених дев’ятнадцяти ділянок на лінії розмежування, забезпечивши таким чином безпечний доступ громадян та цивільного персоналу до критичних об’єктів інфраструктури з метою забезпечення їх сталої роботи та відновлення", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні сторони також узгодили створення експертної підгрупи з екологічного моніторингу підтоплення шахт вздовж лінії розмежування.

Очікується, що експертну підгрупу очолить міжнародний експерт, та перше засідання підгрупи під його головуванням відбудеться у вересні.

Наразі робоча підгрупа ТКГ з соціальних та економічних питань опрацьовує деталі організації візиту експертів МАГАТЕ для інспекції ядерного матеріалу на двох об’єктах, розташованих в ОРДЛО.

Підкреслюється, що українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх незаконно утримуваних осіб та вживає всіх необхідних для цього заходів.

Підсумовуючи, в українській делегації зазначили, що продовжують зосереджуватися на необхідності скорішого розблокування роботи КПВВ з російського боку, поверненні до повного та всеосяжного режиму припинення вогню, узгодженні плану розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування та створенні безпечних умов для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

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Автор: Антоніна Доломанжи