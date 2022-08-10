Зараз НАЗК підготувало санкційний список з 362 нових кандидатів, які підтримують політику Кремля.

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до списку потенційних кандидатів на міжнародні санкції ще 362 людини, які підтримують політику Кремля, в їх числі, зокрема, радник чотирьох українських президентів Дмитро Видрін.

Як повідомляє НАЗК, серед нових кандидатів відомі пропагандисти та судді, які причетні до справ проти російських опозиціонерів.

Зокрема, НАЗК ініціює накладення санкцій на 8 суддів, причетних до проваджень проти російських опозиціонерів за їх антивоєнні публічні висловлювання; на 14 депутатів ради депутатів м.Новосибірська, які ініціювали переслідування колеги-депутата і стали причиною порушення щодо неї кримінальної справи за статтею про "військові фейки".

НАЗК також пропонує накласти санкції на пропагандистів, серед яких колишній народний депутат України, радник чотирьох українських президентів Видрін. Російське вторгнення Видрін вважає демілітаризацією і денацифікацією, висловлює свою "експертну думку" як політолог і журналіст пропагандистського порталу "Україна.ру".

До списку також потрапив історик Фелікс Розумовський, який поширює наративи про "ідеології укрфашизму", "зовнішнє управління Україною" і "злочини ВСУ перед мирним населенням"; режисер Микита Міхалков, який поширює абсурдні заяви про біолабораторії та спроби знищення слов'янського етносу інфікованими птахами; співачка Ірина Аллегрова, яка після довгого мовчання публічно заявила, що підтримує дії російської армії; рок-співаки Валерій Кипелов і Олександр Іванов, які пропагують війну на своїх концертах.

НАЗК також запропонувало включити до списку главу російського Червоного Хреста Павла Савчука. Ця організація агітує росіян йти на війну проти України та направляє гуманітарні вантажі російським військовим.

Відзначається, що зараз всього до списків внесені вже 18,9 тис. фізичних і 4 тис. юридичних осіб.

Нагадується, що роль НАЗК в ідентифікації кандидатів на санкції передбачена в дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій міжнародною групою Єрмака-Макфола з приводу санкцій.

Війна в Україні та санкції:

26 липня 2022 року Британія розширила санкційний список росіянин.

Нові санкції за російське вторгнення – Британія розширила список росіян, які потрапляють під обмеження. Лондон додав до оновленого списку санкцій імена 29 губернаторів і міністра юстиції Росії із заступником. Останні двоє, на думку Британії, переслідують виступаючих проти війни - саме ці чиновники відповідають за створення російського списку "іноземних агентів".

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