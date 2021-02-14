Єрмак назвав подібні повідомлення маніпуляцією.

Інформація про можливу відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова не відповідає дійсності.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Перед інтерв'ю мав телефонну розмову з Дмитром Олександровичем Разумковим, разом посміялися над цією інформацією. Є така політична технологія, коли всіх намагаються посварити між собою, забивати якийсь клин, поширювати інформацію. Неможливо на ці маніпуляції не реагувати зовсім, іноді вони носять образливий характер, але на такого роду маніпуляції ми точно не реагуємо", - сказав він.

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Єрмак також прокоментував голосування Разумкова щодо санкцій проти нардепа Тараса Козака. Як повідомлялося, спікер утримався при голосуванні на РНБО.

"Кожен має право на свою думку", - сказав глава ОП.

Він додав, що рішення про санкції не було поспішним і приймалося відповідно до законодавства.

"Члени РНБО виступали на телеканалах і мали можливість пояснити позицію. Думаю, цей процес триватиме. Ніхто не позбавлений права, якщо не згоден з якимись рішеннями, звертатися в судові органи. Ми ж впевнені в правильності й законності того рішення, яке було прийнято. Якщо в суспільстві буде додатковий запит, думаю, що в рамках тієї інформації, яку можливо буде повідомити, і правоохоронні органи, і органи розвідки, СБУ зможуть відповісти на питання", - зазначив він.

Раніше видання УП писало, що президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віце-спікера Руслана Стефанчука. Останнього, за даними ЗМІ, спеціально для цього готують.

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Автор: Юрій Годован