У той же час, форсувати питання заміни спікера поки не будуть, оскільки для цього потрібно публічно пояснити, чому не підходить Разумков і знайти голоси на підтримку Стефанчука.

Президент Володимир Зеленський хотів би бачити на посаді голови Верховної Ради чинного віце-спікера Руслана Стефанчука. Останнього спеціально для цього готують.

Читайте такожУ "Слузі народу" прокоментували позицію Разумкова щодо санкцій проти каналів МедведчукаЯк повідомляє Українська правда, причина заміни спікера - самостійність діючого голови парламенту Разумкова. Той має власні політичні амбіції і намагається не залежати від офісу президента. Саме це і не подобається людям на Банковій.

Видання зазначає, що Стефанчук поки виглядає найбільш прийнятною кандидатурою на посаду спікера, проте йому не вистачає медійності.

"Як розповідають в оточенні Зеленського, президент був би не проти підсадити Стефанчука на щабель вище в парламентській ієрархії. Але є проблема - цей щабель вже зайнятий", - йдеться в статті.

У той же час, форсувати питання заміни спікера поки не будуть, оскільки для цього потрібно публічно пояснити, чому не підходить Разумков і знайти голоси на підтримку Стефанчука.

Для просування віце-спікера і роботи над невтішною для Зеленського соціологією були створені спеціальні "трійки", які займаються різними сферами. Модерувати їхню роботу і повинен Стефанук для формування образу "державника".

За словами джерел видання, "трійки" – це близько 20 профільних груп, в кожну з яких входять відповідний голова комітету Ради, член Кабміну. Їхнє завдання - скласти план і написати закони під програму президента.

Один з представників уряду пояснив: "є економічна "трійка", фінансова, податкова і так далі. Скільки комітетів у Раді - стільки приблизно і "трійок". На них вирішують, які закони треба підготувати, щоб виконати обіцянки Зеленського, що саме туди записати, і коли це можна провести через комітети і Раду".

Відомо, що Разумков в процес роботи "трійок" не залучений.

Дані опитувань

За результатами опитування Центру Разумкова, голова Верховної Ради Дмитро Разумков поступається у другому турі виборів президенту Володимиру Зеленському, але його готові підтримати 40% з тих, хто піде на вибори і визначився.

Разумкова запитують, чи планує він брати участь у президентських виборах. Нещодавно він вперше впритул наблизився до президента Володимира Зеленського в рейтингу довіри. Сам спікер поки не відповів, чи балотуватиметься.

Разумкова називають головним суперником Зеленського, якщо він вирішить балотуватися на другий термін.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака і телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука: "112 Україна", NewsOne, ZIK. Тим часом, спікер парламенту Дмитро Разумков утримався від голосування за це рішення.

Обрання Разумкова на посаду спікера парламенту

Разумков став головою Верховної Ради 29 серпня 2019 року.

При обранні спікером парламенту він отримав найбільшу за час існування Ради підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосували 382 парламентарії.

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Автор: УНІАН