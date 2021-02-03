Напередодні РНБО затвердила санкції проти нардепа з ОПЗЖ й соратника Віктора Медведчука, які торкнулися серед іншого трьох його телеканалів.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не став підтримувати введення санкцій проти нардепа Тараса Козака і його телеканалів, утримавшись при голосуванні на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Про це пише УП з посиланням на слова деяких членів Радбезу.

За їх словами, члени РНБО мають право вводити санкції проти громадян України, але їх можна буде оскаржити. Втім, цю процедуру вони оцінюють як достатньо проблематичну.

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Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що санкції не підтримали дві людини. Один з них перебував у відрядженні.

"З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні", - повідомив Данілов.

Санкції проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: що відомо

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким вводяться санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK і NewsOne.

Після цього канали відразу почали відключати від ефіру.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Тарас Козак заявив про покупку телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйонів гривень.

У грудні 2018 Козак відзвітував про покупку дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їх вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників Телеканалу ZIK.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО про введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів "112 Україна" і NewsOne.

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Автор: Юрій Годован