Головний тезис - це примушення України сісти за стіл переговорів аби відвернути світову продовольчу кризу.

В Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України повідомили про основні наративи, які російська пропаганда просуває на західну аудиторію.

Тези озвучив в.о. керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України (ЦПД при РНБО) Андрій Шаповалов в ефірі інформаційного телемарафону 14 червня.

"Нічого не міняється вони (російська пропаганда - УНІАН) діють за своїми методичками. Перше - це розкрадання фінансової та військової допомоги. Друге - це неспроможність українських воїнів опанувати озброєння НАТО, яке до нас надходить. И ще один, головний тезис - це примушення України сісти за стіл переговорів аби відвернути світову продовольчу кризу",- зазначив Шаповалов.

Він констатував, що загалом ці тези постійно повторюються у російських медіа і розповсюджуються через лояльних до Кремля експертів.

"Наприклад, про розкрадання фінансової та військової допомоги, Кремль розповідав ще до початку повномасштабного військового вторгнення. І зараз, це трансформація того ж наративу, про підготовку українських солдатів, про погане постачання та про постачанням заходом застарілого обладнання",- сказав Шаповалов.

В.о. керівника ЦПД при РНБО зауважив, що один з наративів наполегливо просувається російською пропагандою в інформаційному просторі західних країн вже декілька тижнів.

"Наратив щодо перемовин та щодо здачі українських земель Росії, в західному інформаційному просторі вже триває понад три тижні. Особливого розголосу він набув після форуму в Давосі. Зараз трасформувався до того, що Україні треба вирішувати, чим вона готова пожертвувати заради миру",- поінформував Шаповалов.

Він наголосив, що всі українці та весь світ мають розуміти, що всі ці тези - дезінформація.

"Це все абсолютно відверта маніпуляція і дезінформація, яку Росія прагне максимально, в більшої кількості всунути в мозок своїй аудиторії. Але в них цього не вийде",- акцентував Шаповалов.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував низку фейків про виїзд за кордон чоловіків-артистів та чоловіків, які виховують менше трьох дітей. Крім того, заперечувалась інформація, що не випускають з України чоловіків, які навчаються за кордоном за денною формою навчання.

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