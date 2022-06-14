Заперечується інформація про те, що з України не випускають чоловіків, які навчаються за кордоном за денною формою навчання.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України спростував фейки про виїзд за кордон чоловіків-артистів та чоловіків, які виховують менш як троє дітей.

Про це повідомляється у Telegram ЦПД РНБО.

Так, фейком є те, що чоловіки-артисти можуть за бажанням виїхати за кордон.

"Виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років дозволяється у разі, якщо вони здійснюють збір та перевезення гуманітарної допомоги для українських військових, або ж зібрані кошти з концертів та їх виступів спрямовуються на потреби ЗСУ", - пояснюють у ЦПД.

Також неправдивою є інформація, що чоловіка, в якого троє дітей, не пропустили на кордоні.

"Виїзд за кордон чоловіка, який виховує трьох і більше дітей, допускається. Але якщо хтось із дітей вже повнолітній, то цей виняток вже не застосовується. Різні прізвища не впливають на можливість виїзду. Головне – щоб у свідоцтвах про народження дітей було зазначено, хто є їх батьком", - зазначають у ЦПД.

Крім того, заперечується інформація, що не випускають з України чоловіків, які навчаються за кордоном за денною формою навчання.

Як повідомляв УНІАН, з початком повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україні оголошені воєнний стан та загальна мобілізація.

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 27.01.1995 № 57. З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Однак, така заборона не є абсолютною.

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