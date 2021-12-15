Країни заявили, що готові до розширення співпраці з ЄС.

Україна, Грузія та Молдова закликали Євросоюз визнати їх європейську перспективу.

Відповідна спільна заява глав держав та урядів "Асоційованого тріо" - Грузії, Республіки Молдова та України - за підсумками 6-го саміту Східного партнерства опублікована на сайті глави Української держави.

"Ми підтвердили нашу тверду відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Республіки Молдова та України з Європейським Союзом, зокрема шляхом продовження тісної співпраці з метою зміцнення верховенства права та просування реформ для досягнення відповідності Копенгагенським критеріям", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що повага до спільних цінностей і виконання угод про асоціацію і зону вільної торгівлі сприятиме подальшому прогресу у відносинах, а також подальшій економічній інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено угодами про асоціацію.

Читайте такожЗеленський розраховує на чесність Байдена у переговорах з Путіним про УкраїнуВодночас, країни "Асоційованого тріо" сподіваються на розширення галузевого співробітництва з ЄС у інших сферах, зокрема з питань "зеленого" та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

Сторони заявили, що зацікавлені у поглибленні співпраці з ЄС для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, у тому числі шляхом участі у програмах ЄС "Цифрова Європа", "Інструмент сполучення Європи", а також зниження плати за роумінг між ЄС та "Асоційованим тріо".

"Ми готові докласти всіх зусиль для посилення співпраці з ЄС, у тому числі на високому рівні, з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, повного застосування законодавства ЄС, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї", - наголошується у документі.

Крім того, у ньому акцентується увага на необхідності посилення сполученості та транспортних зв’язків між ЄС та "Асоційованим тріо", у тому числі шляхом лібералізації ринку автотранспортних перевезень, розвитку транспортних коридорів, а також реалізації спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

Країни також закликали ЄС до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи, коли це необхідно.

Вони закликали лідерів ЄС розглянути ці питання на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

"Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому", - додається у заяві.

Зазначається, що Україна, Грузія та Молдова очікують на розвиток співпраці з агентствами та механізмами ЄС, включно з Європейським фондом миру та участю в проектах PESCO, а також зацікавлені у діалозі з ЄС у межах ініціативи "Компас безпеки".

"Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України", - підсумовується у тексті.

Що таке Східне партнерство

Східне партнерство — це проект Євросоюзу, який має за мету розвиток інтеграційних зв'язків Євросоюзу із шістьма країнами колишнього СРСР: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.

З шести держав-членів цього об'єднання три – Україна, Грузія та Молдова – оголосили вступ до Євросоюзу метою своєї зовнішньої політики та підписали угоду про асоціацію з ЄС. Україна, Грузія та Молдова також користуються безвізовим режимом з ЄС. 21 травня 2021 року вони створили спільний формат для співпраці – Асоційоване тріо.

Автор: Антоніна Доломанжи