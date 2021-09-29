Єврокомісія не повідомляла про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС, зазначив речник українського Міністерства закордонних справ.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що жодних загроз скасування безвізового режиму з Європейскьим Союзом для громадян України немає.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Питання безвізу час від часу виринає як в європейському, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути", – наголосив речник.

Дипломат нагадав, що 4 серпня Європейська комісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема, з Україною. У доповіді аналізувалися 2020-й рік та перша половина 2021-го року.

Читайте такожЗбереження безвізу: у ЄС закликали Україну припинити видачу кількох дійсних закордонних паспортів"Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були і рекомендації продовжити "домашню роботу" задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства. МЗС України вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб роз’яснити окремі положення українського законодавства. Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом", – додав Ніколенко.

Речник зазначив, що одночасно Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, у якій українська сторона поінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

"Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС в сфері реадмісії як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні", – заявив дипломат.

Як повідомило "Радіо свобода", Австрія, Бельгія, Чехія, Німеччина, Італія та Словаччина винесли свої оцінки щодо роботи лібералізованого візового режиму з країнами Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Зокрема, кілька країн ЄС заявили, що Україна залишається "приводом для занепокоєння".

Нагадаємо, у четвертій доповіді Європейської комісії щодо механізму призупинення дії безвізових режимів була висловлена порада Україні посилювати зусилля у боротьбі з корупцією й організованою злочинністю в рамках виконання вимог щодо функціонування безвізового режиму, який діє для українських громадян з 11 червня 2017 року.

Автор: Віталій Саєнко