Словенія - сьома держава Євросоюзу, з якою Україна уклала декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Словенія та Україна підписали декларацію про підтримку європейської перспективи України.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, відповідний документ він підписав із прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою.

"Словенія стала 7-ю країною, яка підписала декларацію про підтримку європейської перспективи України", - написав він.

Зеленський подякував Янші за підтримку України й важливу допомогу в імплементації реформ.

Як повідомляється на сайті глави держави, цей документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Словенією у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у Євросоюзі.

Читайте такожЄС виділить Україні понад 30 мільйонів євро для зміцнення оборонних спроможностейСпільна декларація констатує, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС Україна, як і будь-яка європейська держава, поважає цінності, закріплені у статті 2 цього договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

"У документі підтверджується значний прогрес, якого досягла наша держава у контексті імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час зустрічі співрозмовники відзначили позитивну динаміку двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проекти в Україні та Словенії.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня таку декларацію уклала Хорватія. Вона стала шоста держава Євросоюзу, з якою Україна уклала документ про визнання європейської перспективи України.

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Автор: Антоніна Доломанжи