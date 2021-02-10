Європейська комісія підтверджує готовність розпочати процес перегляду торгової частини Угоди про асоціацію.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це в Брюсселі заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей і фінансових послуг" Валдіс Домбровскіс на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Ми зазначаємо інтерес України в торгівлі та економічному співробітництві, поглиблення нашої роботи в таких областях як цифрова економіка, спрощення процедур торгівлі та на митниці. Ми готові почати перегляд лібералізації торгівлі для товарів, як це передбачено в статті 29 Угоди (про асоціацію), що відбувається через п'ять років після набрання чинності, тому йдеться про цей рік", - підкреслив Домбровскіс.
"Це стане важливим кроком на шляху подальшого посилення доступу до наших відповідних ринків і буде свідчити про динамічний характер цієї Угоди", - сказав виконавчий віце-президент ЄК.
Він також запевнив у повній підтримці з боку Єврокомісії амбітної програми Уряду України для виконання Угоди про асоціацію.
Як сказав Домбровскіс, напередодні засідання Ради асоціації вони зі Шмигалем погодилися, що Угода про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі має багато нереалізованого потенціалу.
"Ми також розуміємо потребу повної поваги зобов'язань, взятих в рамках поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Ми відзначили наявність вже хорошого прогресу у виконанні Угоди про вільну торгівлю, і ми сподіваємося, що цей позитивний тренд між Україною та ЄС продовжиться і зміцнить роль ЄС як ключового торгового партнера для України", - резюмував віце-президент ЄК.
Довідка УНІАН
- У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.
- 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом. До цього воно застосовувалося на тимчасовій основі з 2016 року.
- Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, посиленню економічних зв'язків та взаємної поваги спільних цінностей.
- Економічна частина Угоди, про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.
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