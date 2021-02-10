Перегляд Угоди сприятиме збільшення товарообігу України та ЄС і подальшому зближенню економік.

Європейська комісія підтверджує готовність розпочати процес перегляду торгової частини Угоди про асоціацію.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це в Брюсселі заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей і фінансових послуг" Валдіс Домбровскіс на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Ми зазначаємо інтерес України в торгівлі та економічному співробітництві, поглиблення нашої роботи в таких областях як цифрова економіка, спрощення процедур торгівлі та на митниці. Ми готові почати перегляд лібералізації торгівлі для товарів, як це передбачено в статті 29 Угоди (про асоціацію), що відбувається через п'ять років після набрання чинності, тому йдеться про цей рік", - підкреслив Домбровскіс.

"Це стане важливим кроком на шляху подальшого посилення доступу до наших відповідних ринків і буде свідчити про динамічний характер цієї Угоди", - сказав виконавчий віце-президент ЄК.

Він також запевнив у повній підтримці з боку Єврокомісії амбітної програми Уряду України для виконання Угоди про асоціацію.

Як сказав Домбровскіс, напередодні засідання Ради асоціації вони зі Шмигалем погодилися, що Угода про асоціацію та поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі має багато нереалізованого потенціалу.

"Ми також розуміємо потребу повної поваги зобов'язань, взятих в рамках поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі. Ми відзначили наявність вже хорошого прогресу у виконанні Угоди про вільну торгівлю, і ми сподіваємося, що цей позитивний тренд між Україною та ЄС продовжиться і зміцнить роль ЄС як ключового торгового партнера для України", - резюмував віце-президент ЄК.

Довідка УНІАН

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності в повному обсязі в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом. До цього воно застосовувалося на тимчасовій основі з 2016 року.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, посиленню економічних зв'язків та взаємної поваги спільних цінностей.

Економічна частина Угоди, про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення торговельних відносин та економічного розвитку, оскільки відкриває нові ринки, сприяє адаптації законодавства, стандартів і регламентів у різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС у ключові сектори української економіки.

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Автор: УНІАН